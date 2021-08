Vendeva eroina ai ragazzi: arrestato un 31enne a Montecatini

E‘ stato convalidato dal Giudice delle indagini Preliminari di Pistoia l’arresto di C.I.,31enne italiano originario della Costa d‘Avorio residente a Montecatini Terme, compiuto dalla Polizia Municipale. L'uomo era stato sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti a giovani montecatinesi

I fatti risalgono allo scorso fine settimana quanto gli agenti della Pattuglia del Nucleo di Sicurezza del Territorio, impegnata nel quotidiano controllo antidegrado e con particolare attenzione dei parchi urbani e nelle zone più affollate della città per contrastare qualsiasi forma di assembramento, in modo da evitare il contagio del covid 19, hanno notato il comportamento anomalo di alcuni ragazzi che affollavano il centro cittadino.

Uno di loro, dopo poco, si è staccato dal gruppo ed è entrato all’interno di una abitazione; il ragazzo, passati pochi minuti, è uscito dalla casa e con passo svelto si è allontanato, cercando di mimetizzarsi tra la gente a passeggio

Immediato l’intervento della Polizia Municipale e il giovane veniva subito raggiunto e fermato - gli agenti non lo avevano mai perso di vista - e una volta scoperto ha ammesso immediatamente di aver acquistato eroina, che teneva ancora in mano, e ha consegnato agli agenti la dose.

Subito dopo gli agenti sono entrati nell’abitazione dello spacciatore e da una minuziosa perquisizione è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente già confezionata in dosi e pronta per essere agli assuntori e in parte in un involucro unico ancora non sporzionata.

La sostanza è stata sottoposta a sequestro insieme ad una bilancina di precisione che serviva per confezionare le dosi di droga.

L’Ivoriano, già conosciuto alle Forze di Polizia e con precedenti penali specifici, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Il Comandante Domenico Gatto si è detto "particolarmente soddisfatto di questo ulteriore risultato ottenuto che ha portato nuovamente a individuare lo spaccio di sostante stupefacenti, sul territorio comunale, a una clientela composta da giovani in questo periodo di vacanze scolastiche, possono entrare nel mirino di questi spacciatori senza scrupoli che pur di vendere le loro sostanze non hanno remore nel cedere la loro pericolosa merce. Confermo che questa l’attività di controllo, nonostante le numerose funzioni assegnate alla Polizia Municipale, proseguirà anche nei prossimi mesi al fine di contribuire ad una città sempre più sicura e accogliente".