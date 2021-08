Accende un fuoco in periodo non consentito, incendio raggiunge il bosco: denunciata 86enne

I carabinieri foretali di Barberino di Mugello sono intervenuti su un incendio in località 'Buttoli' nel Comune di Barberino di Mugello. Sul posto un incendio di interfaccia, classificato poi come boschivo, che ha interessato un prato pascolo incolto, arrivando a lambire un'area boscata.

Sul posto, oltre al personale dell'Arma, sono intervenuti i vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo e volontari AIB dell'Anpas Sezione di Barberino di Mugello. Le fiamme hanno percorso un’area di circa mq. 2.727 di proprietà privata.

Dagli accertamenti espletati dai militari, è emerso che una signora di 86 anni, in periodo non consentito, ha acceso un fuoco per bruciare dei residui vegetali, perdendo il controllo delle fiamme, che favorite dal vento e dalla vegetazione secca, hanno cominciato a propagarsi per il terreno incolto fino a coinvolgere il bosco limitrofo.

La signora è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria per incendio boschivo colposo. Inoltre in applicazione alla Legge Regionale di riferimento le è stata comminata una sanzione amministrativa di Euro 240,00 per avere bruciato residui vegetali in periodo di grave pericolosità per gli incendi dove vige il divieto assoluto.