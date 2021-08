Il colpo di mercato dell'anno: Borja Valero giocherà col Lebowski

Il colpo di calciomercato dell'anno, almeno in Toscana, è avvenuto nelle ultime ore. Borja Valero sarà un nuovo giocatore del Centro Storico Lebowski, realtà della provincia di Firenze che gioca nelle categorie inferiori ma per stile e filosofia è apprezzata in tutta Italia e anche al di fuori dei nostri confini.

Valero solamente due anni fa giocava in Champions League con l'Inter. Ha fatto una scelta speciale e ha deciso di unirsi al Lebowski, con cui giocherà a Tavarnuzze (Impruneta) il prossimo campionato di Promozione. Era svincolato dopo la seconda esperienza alla Fiorentina e, ormai cittadino fiorentino doc, ha preso una decisione col cuore.

A 36 anni non dà l'addio al calcio, ma scende di categoria e va a giocare coi grigioneri, squadra in cui milita anche l'ex Empoli Alessandro Vinci. L'annuncio è arrivato sui social con un video particolare, in cui Valero è coi sostenitori del Lebowski, la famosa curva Moana Pozzi.

Lo spagnolo continuerà a giocare e alternerà l'impegno a quello già preso con Dazn da commentatore di Serie A. Ma ogni tanto scenderà in Promozione e darà un po' di lustro alla categoria.