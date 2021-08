Chiamano i soccorsi ma nasce un diverbio: polizia riporta la calma nel centro di Empoli

Passate le 16, questo pomeriggio, si è acceso un diverbio in una casa del centro di Empoli, che infine risulta essersi risolto. Da quanto si apprende, tutto sarebbe nato dopo la richiesta di soccorso per una ragazza che necessitava di cure mediche. Ma una volta sul posto, tra la famiglia della giovane e i sanitari intervenuti, si sarebbe creato un diverbio. Non si conoscono le cause del contrasto nato nell'abitazione, e le motivazioni della richiesta di soccorso.

Fatto sta che per districare la situazione, il personale dell'ambulanza ha allertato le volanti della polizia. Gli agenti hanno così provveduto a rasserenare gli animi e distendere l'atmosfera, consentendo il proseguimento del lavoro del 118. La giovane è stata infine regolarmente trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe.