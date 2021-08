Ruba monete al Porcellino, arrestato

Aveva appena sottratto qualche spicciolo dalla fontana del Porcellino ma è stato bloccato e poi denunciato dalla Polizia Municipale. L'episodio risale a mercoledì notte. Era da poco passata la mezzanotte quando gli agenti in servizio nella zona del Mercato Nuovo hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto intorno alla fontana del Porcellino. Hanno quindi iniziato a osservarlo finchè non l'hanno visto sottrarre alcune monete lasciate dai turisti. Si sono quindi avvicinati all'uomo che si è rifiutato di declinare le generalità e di esibire i documenti. L'unica cosa che ha mostrato agli agenti è stata una ricevuta delle poste dichiarando che il nome era quello lì riportato ma senza ulteriori informazioni. Alle ripetute richieste dei documenti l'uomo ha iniziato a dare in escandescenze urlando e inveendo contro gli agenti. Arrivata l'auto per portarlo presso gli uffici per gli accertamenti del caso ha cercato di divincolarsi sgomitando e spintonando gli agenti.

Sottoposto a fotosegnalamento è risultato un italiano di 71 anni già noto alle forze dell'ordine. Per lui è scattata la denuncia per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità, le monete sottratte sono state sequestrate per essere consegnate alla Madonnina del Grappa a cui viene destinato il denaro recuperato nella fontana del Porcellino.