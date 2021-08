In arrivo la "Fiera Calda", la tradizione di Vicchio si rinnova da 200 anni

Dal 25 al 29 agosto la manifestazione, numerosi appuntamenti Torna a Vicchio, nel rispetto delle misure antiCovid, la "Fiera Calda". La tradizionale manifestazione vicchiese - questa l'edizione del bicentenario - si svolge dal 25 al 29 agosto snodandosi tra vie e piazze del centro storico. A dare il via, come sempre, la "Fiera del Bestiame" in località Ponte a Vicchio mentre in piazza della Vittoria si aprirà il "Mercato della Fiera Calda" e nel centro storico cominceranno i laboratori artigianali.

Cinque giorni, circa 80 appuntamenti, tra agricoltura e zootecnia, artigianato, cultura e arte ma anche spettacoli di richiamo, animazione ed esibizioni, musica, food truck, spazio bambini e molto altro ancora.

Ogni giorno, un appuntamento per trascorrere una fine estate davvero calda, con una manifestazione dalle origini antiche e longeva, ben 200 anni, che riscopre le tradizioni ma rinnovandosi costantemente.

"E' una tradizione che di anno in anno si rinnova, che valorizza realtà e attività agricole e zootecniche, artigiane e artistiche, culturali del nostro paese e del territorio - sottolinea il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa -. Una manifestazione, tra le principali nel panorama mugellano e toscano, che ha sulle spalle due secoli ma non li sente affatto e riesce ad esprimere grande vivacità e capacità di innovazione. Una vetrina

apprezzata, un momento di aggregazione e incontro".

Ancora, tra gli appuntamenti: gli spettacoli di Graziano Salvadori, di Ivan Periccioli e 'Insospettabili Chef' con Gaetano Gennai e Luisanna Messeri, 'Il viaggio di Dante' delle Donne della Commedia, la performance musicale

della nota funky marchin' band "FunkOff", la finale del contest musicale "Più volume al Mugello", e gli immancabili fuochi d'artificio al lago di Montelleri a chiudere la manifestazione.

Per l'ingresso agli appuntamenti che si svolgono all'interno dell'Area Spettacolo è richiesto il Green Pass come da normative vigenti, l'accesso ai mercati è libero.

Programma integrale e info su: www.comune.vicchio.fi.it

Fonte: Comune di Vicchio - Ufficio Stampa