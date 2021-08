Incendi in Sardegna, la solidarietà del Casentino: in arrivo sull'isola fieno e quintali di mangime

Dopo il disastro e la distruzione lasciata dalle fiamme, la solidarietà. Su spinta di quattro giovani casentinesi è partita l'iniziativa benefica che pensa alla Sardegna, duramente colpita dagli incendi. I giovani, originari proprio della grande isola, hanno coinvolto varie aziende del territorio, istituzioni locali e associazioni.

Sono così partiti camion pieni di fieno, cerali e cibo per gli animali da allevamento, in aiuto ai pastori sardi colpiti dagli incendi. Coinvolta nell'iniziativa anche la Misericordia di Talla, Arezzo, che scorta fino all'arrivo i due camion che trasportano cibo per animali. Ieri i mezzi sono partiti da Rassina, nel comune di Castel Focognano, e oggi sono in arrivo in Sardegna. Uno degli ideatori dell'iniziativa, Paolo Piras, spiega che non è facile portare avanti progetti di una portata così ampia ma che la risposta del territorio è stata "davvero sorprendente".

Sui camion sono stati trasportati, in aiuto ai pastori sardi di un'azienda gravemente danneggiata dalle fiamme, 400 presse di fieno, 6 rotoballe e 10 quintali di cereali.