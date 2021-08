Traffico momentaneamente bloccato in direzione Liguria sulla strada statale 1 “Via Aurelia” a causa di un incidente avvenuto al km 235,000 all’altezza di Piombino. Nel sinistro, un tamponamento che ha coinvolto due veicoli, si registra un ferito. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.