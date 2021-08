Lega Giovani Firenze al Forum Strategico in Slovenia

Una due giorni fitta di appuntamenti per un panel che spaziava dal dibattito politico a quello economico, con imprenditori e politici organizzati dai giovani di Janez Janša.

Presente anche il capogruppo della Lega ad Empoli, Andrea Picchielli che plaude al summit :“interessanti gli spunti che un partito di governo come l’SDS ha dato anche a noi, la leadership di Janša ed il radicamento territoriale sono punti di forza per il partito conservatore sloveno. Ci siamo anche confrontati con numerosi consiglieri comunali e dirigenti locali del partito su sinergie e best practies da seguire.”