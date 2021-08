Letture, giochi didattici, laboratori creativi: a Calci parte il doposcuola itinerante

Appuntamento presso il Parco Sandro Pertini, a fianco del Municipio, il lunedì - a partire dal 23 Agosto - dalle ore 10 alle 12 con Meraki: il servizio di "doposcuola itinerante" realizzato da Coop.va Arnera in collaborazione con il Comune di Calci e la Società della Salute zona Pisana. Un innovativo servizio di supporto scolastico e attività ludiche che va ad integrare l'offerta educativa già presente in paese cercando anche di intercettare quelle situazioni di fragilità e difficoltà meno note.

Letture, giochi didattici, laboratori creativi e compiti per le vacanze per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 14 anni. Piccoli gruppi nel rispetto delle normative anti-covid. Per informazioni 3409729901.

Il furgoncino offre - a chi lo desidera - anche un aiuto nel controllo dei compiti estivi, appunto, in vista della ormai prossima ripresa della scuola.

“Siamo contenti di poter proseguire nell'offrire – interviene l’assessore ai servizi sociali Valentina Ricotta -, anche nel periodo di fine estate, un servizio di supporto alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi dove possono ritrovarsi, in sicurezza, nel centro del paese, stando insieme in modo costruttivo, in attesa della ripresa dell’anno scolastico. Per questo ringraziamo anche la Società della Salute che ha accolto la nostra richiesta di poter prolungare questo bel progetto”.

"L'impegno per infanzia ed adolescenza del nostro Comune - conclude il Sindaco, Massimiliano Ghimenti -, anche quest'anno si sta sostanziando in importanti investimenti per migliorare le strutture scolastiche a beneficio degli studenti e delle studentesse calcesane che, alla ormai vicina ripresa, troveranno migliorie in un pò tutte le scuole del terrtiorio. A fianco degli investimenti in "lavori", servono anche attività, impegno e progetti per accompagnare i ragazzi nella crescita: siamo contenti di esser riusciti ad offrire il ritorno di questo importante ed ulteriore strumento educativo che mettiamo a disposizione delle famiglie".

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa