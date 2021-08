Lite alla fermata della tramvia: 36enne perde un occhio

Nella serata di ieri, i carabinieri di Firenze sono intervenuti in Piazza della Stazione dove personale del 118 aveva appena soccorso un 36enne ivoriano che presentava una grave ferita ad un occhio. All’esito delle verifiche effettuate tramite i sistemi di videosorveglianza dai carabinieri si è appurato che, poco prima, nei pressi della fermata Alamanni della tramvia, l’uomo era stato coinvolto in una lite con altri 4 o 5 soggetti non identificati. All’ospedale “Careggi” gli veniva diagnosticata la perdita dell’occhio sinistro. Indagini in corso