Litiga con la convivente, poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Due arresti di Ferragosto a Arezzo e zone limitrofe. Il primo arresto è stato effettuato nell’ambito della rete di controlli dei soggetti sottoposti a misure restrittive. Un uomo di 35 anni è evaso dagli arresti domiciliari. L'uomo è stato trovato fuori dalla propria abitazione nel centro storico di Arezzo ed è stato bloccato.

Il secondo episodio è avvenuto nel comune di Subbiano, dove i carabinieri sono intervenuti, in tarda serata, all’interno di un’abitazione dove era stata segnalata un’animata lite in famiglia tra un uomo ed una donna. Quando i militari sono arrivati, l’uomo fortemente alterato ha primo inveito contro l’equipaggio e poi, in evidente stato di alterazione psicofisica per assunzione di alcol, si è scagliato senza alcun motivo contro gli operanti, aggredendoli anche fisicamente. Una volta bloccato e tranquillizzato, il soggetto di circa 40 anni è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.