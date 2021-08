Lo colpisce con un bastone e gli porta via lo zaino: rintracciato poco dopo

Intorno alle ore 07:30 del 18 agosto, i carabinieri di Pistoia hanno tratto in arresto in flagranza, per il reato di rapina, un cittadino pakistano 39enne, senza fissa dimora, regolare sul territorio nazionale. L’extracomunitario, dopo aver aggredito e colpito con un bastone in Piazza dei Servi un suo connazionale, si appropriava dello zaino di quest’ultimo contenente all’interno il portafogli e altri effetti personali. Dopo l’azione criminosa l’autore si dileguava a piedi lungo le vie circostanti.

La vittima, 42 enne residente a Pistoia, regolare sul T.N., è stata inizialmente soccorsa dai Carabinieri intervenuti e in seguito affidata alle cure del personale sanitario del 118. Trasportato presso l’ospedale di Pistoia, nella medesima giornata è stato dimesso con una prognosi di 10 gg. per “trauma contusivo multiplo”.

L’attivazione immediata dei militari intervenuti ha consentito di rintracciare dopo poco l’autore, il quale alla vista degli operanti tentava di occultarsi dietro alcuni veicoli parcheggiati. Dichiarato in stato di arresto, dopo le formalità di rito, l’extracomunitario è stato tradotto presso il carcere di Prato a disposizione dell’A.G.. Lo zaino con il portafogli, recuperato nel corso dell’operazione, è stato restituito all’avente diritto.