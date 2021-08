'Noi per Voi' piange Carmelo Maddio, storico socio e volontario della Onlus di Peccioli

L'Associazione 'Noi per Voi' perde un volontario storico, un socio fondatore, un amico. È scomparso ieri Carmelo Maddio, 60enne e parte integrante della Onlus con base a Peccioli. Nel 2006, al momento della nascita di 'Noi per Voi', Carmelo era già presente.

Fu infatti uno tra i soci a permettere la creazione della Onlus che da 15 anni si impegna in solidarietà e iniziative rivolte al settore giovanile. Dal primo consiglio in poi, una presenza costante, che ha camminato con l'Associazione pecciolese verso progetti e obiettivi raggiunti negli anni.

Da 'Noi per Voi' un ricordo di grande affetto e stima nei confronti del socio e volontario, che tanto ha fatto e dato, sempre in prima linea nel raggiungimento degli obiettivi della Onlus. Una persona che si è adoperata per il bene della comunità e che l'Associazione non dimenticherà, portando avanti i progetti anche nella sua memoria. 'Noi per Voi' porge le condoglianze alla famiglia e a tutti i cari di Carmelo.