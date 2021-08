Palio Fucecchio, lettera di 10 contrade e Associazione Palio: "Necessario ripartire"

Siamo rammaricati e basiti del comunicato congiunto di due contrade in relazione alla propria posizione sullo svolgimento del Palio di Fucecchio del 26 settembre prossimo, le quali avevano espresso il loro parere contrario ma ci duole constatare che, nonostante sia stato condiviso un percorso per avallare le decisioni della maggioranza, le due consorelle abbiano preferito esternare il loro pensiero attraverso un comunicato successivo alle decisioni condivise e non durante l'incontro di ieri 17 agosto nel quale tutti siamo stati chiamati ad esprimere le proprie posizioni.

Siamo noi consapevoli del ruolo importante che ricopriamo nei confronti dei nostri popoli, in particolar modo in questo momento storico nel quale la manifestazione si potrà svolgere solamente nel rispetto di tutte le normative vigenti concordate con le istituzioni preposte. Proprio nello stesso modo con cui sono state organizzate e si sono svolte manifestazioni importanti in talune frazioni e non solo.

Come è stato condiviso in svariati incontri, è importante ripartire col Palio per dare linfa vitale a quella passione che esprimono i nostri popoli e premiare l'impegno di quello che c'è dietro e dentro le contrade.

Noi presidenti ci impegneremo perche sia una festa di tutti.

I Presidenti delle Contrade

Borgonovo, Botteghe, Cappiano, Ferruzza, Porta Bernarda,

Porta Raimonda, Samo, Sant’Andrea, San Pierino, Torre

Il CdA dell’Associazione Palio delle Contrade “Città di Fucecchio”