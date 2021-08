Castelfalfi, pascolo abusivo di bovini: denunciate tre persone

Circa ottanta bovini hanno invaso terreni altrui, danneggiandoli e pascolando abusivamente. Per questo tre persone sono state denunciate a Castelfalfi, nel comune di Montaione. L'operazione è stata a opera dei carabinieri forestali ed è andata in scena nei giorni scorsi.

Sono stati eseguiti più sopralluoghi anche con l’ausilio di medici veterinari dell’ASL di Empoli. I militari hanno acquisito molte informazioni per capire la provenienza dei capi che nel frattempo avevano causato anche dei danni alle aree, ai coltivi e ad alcune recinzioni.

Rintracciata la proprietà, è stato chiesto al mandriano di allontanare i bovini dai terreni invasi e di riportarli presso l'allevamento legittimo. Il proprietario ha provato a riportare i bovini all’interno di una recinzione dell’allevamento individuato, ma la recinzione non era idonea a contenere gli animali e realizzata in modo difforme da quanto dichiarato in Comunicazione d’inizio attività al Comune competente per territorio. Perciò sono scattate le denunce per gli allevatori.