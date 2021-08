Polizia Provinciale di Prato, Puggelli: "Tutela del territorio sempre al primo posto"

Sempre presenti anche quando non sono in servizio gli uomini della polizia provinciale che hanno garantito per tutto agosto un controllo e un monitoraggio costante del territorio pratese.

“Voglio congratularmi ancora una volta con gli agenti della nostra polizia provinciale per la costante presenza sul territorio" ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli commentando alcune operazioni portate a termine dagli agenti di palazzo Banci Buonamici.

“Anche quando si trovano fuori servizio - ha aggiunto Puggelli - il loro spirito di abnegazione li porta a mettere la tutela del territorio e della collettività al primo posto”.

Proprio grazie all’innato senso del dovere di uno degli uomini della polizia provinciale infatti è stato possibile fermare e sanzionare un guidatore che nella serata di venerdì 13 agosto ha seminato il panico in viale Leonardo da Vinci a Prato. È

stato l’agente fuori servizio del corpo provinciale a inseguire il guidatore e ad allertare i colleghi della Municipale segnalando loro dove si era fermata l’auto che aveva urtato e incidentato almeno altri due veicoli, permettendo così ai colleghi di fermarlo e sequestrare il mezzo.

“Gli agenti del corpo provinciale sono impegnati tutto l’anno in attività di tutela e monitoraggio dell’intero territorio della provincia, lo fanno con grande passione e senso del dovere. Voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutti loro anche per il contributo dato nelle ricerche e nel ritrovamento, purtroppo finito tragicamente, della donna di 88 anni scomparsa a Grignano qualche giorno fa”. È stata una pattuglia della provinciale infatti a trovare il corpo senza vita della donna.

Fonte: Ufficio Stampa