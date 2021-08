Coop Ponte a Greve, il supermercato-tendone è un successo. Da domani donazioni per Corri la Vita

Grande entusiasmo da parte dei cittadini, tanta curiosità e solidarietà. Così i numeri del nuovo punto vendita temporaneo Unicoop Firenze di Ponte a Greve inaugurato lo scorso 28 luglio sono superiori alle aspettative e la notizia di una struttura di vendita sotto un tendone si diffonde in Toscana ed oltre.

Racconta il direttore Simone Bini come tanti fiorentini al ritorno dalle vacanze decidano per la spesa nel nuovo punto vendita e di come una signora lo abbia saputo negli scorsi giorni dalla vicina di ombrellone e si sia subito precipitata a fare la spesa sotto la tenda, una volta rientrata in città. Il tam tam intorno al supermercato sotto la tenda, insomma, c’è tutto.

C’è poi lo stupore di soci e clienti che si trovano davanti un “supermercato a tutti gli effetti”, solo che invece dei muri c’è la tenda - “è come un supermercato normale, solo senza fondamenta” nota chi entra per la prima volta - ed è stato costruito a tempo di record.

Molto apprezzati anche i servizi del box informazioni, la possibilità di fare lo Spid e di ritirare i testi scolastici prenotati online.

Buona la risposta per quanto riguarda Prenotalaspesa: una modalità nuova, veloce e pratica di fare la spesa che permette di scegliere i prodotti e pagarli online. Davanti al punto vendita, in un’area dedicata, non resta che comunicare il numero della prenotazione della spesa, caricare i sacchetti in macchina e ripartire.

La struttura inoltre ha gestito senza problemi le temperature elevate di questi giorni e si prepara al rientro dell’inizio di settembre: “Aver aperto a fine luglio ci ha permesso di fare un periodo di “rodaggio” ad agosto per farci trovare pronti alla ripresa delle attività, correggendo eventuali impostazioni iniziali secondo i suggerimenti di soci e clienti” continua Bini, che racconta anche come “è tangibile l’apprezzamento di chi fa la spesa nel supermercato temporaneo di Ponte a Greve per quello che ha fatto la Cooperativa in termini occupazionali e come reattività per rispondere alle esigenze di soci e clienti”.

Per Ferragosto inoltre nel punto vendita sono state fatte molte prenotazioni, dalla pescheria alla macelleria, e il negozio ha soddisfatto senza problemi le richieste per festeggiare la metà dell’estate.

Intanto, da domani venerdì 20 agosto nel punto vendita sarà possibile sostenere l’edizione 2021 di Corri la Vita, la manifestazione ideata per contribuire a realizzare e qualificare le strutture pubbliche dell’area fiorentina specializzate nella lotta contro il tumore al seno.

Le magliette della diciannovesima edizione di Corri la Vita saranno infatti disponibili nel punto vendita temporaneo Coop.Fi di Ponte a Greve, con una donazione a partire da 10 euro.

Corri la Vita 2021 si terrà il 26 settembre e per la prima volta coinvolgerà tutta la Toscana, mettendo come tradizione in primo piano solidarietà, salute, sport e cultura - info su www.corrilavita.it

A settembre, inoltre, Unicoop Firenze destinerà parte degli incassi di specifici prodotti Coop linea Benesì al sostegno della manifestazione, con il duplice scopo di finanziare le attività sostenute da Corri la Vita e promuovere una alimentazione salutare.

