Ruba libro in stazione, 22enne denunciato

Nella stazione di Firenze SMN, gli agenti della Polfer hanno denunciato per tentato furto un cittadino tedesco di 22 anni, che dopo aver preso un libro all’interno di un esercizio commerciale della galleria, lo ha nascosto sotto la maglia ed è uscito velocemente senza pagarlo. Un dipendente del negozio, addetto all’accoglienza, che si è accorto dell’accaduto, lo ha seguito ed ha avvertito i poliziotti. Fermato, l’uomo è stato trovato in possesso della refurtiva che è stata restituita all’esercizio. Il 22enne è stato sottoposto a fermo per identificazione e denunciato.