Senza biglietto, tenta l'aggressione al capotreno: denunciato

Gli agenti della polizia ferroviaria di Firenze Campo di Marte hanno denunciato per resistenza e rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale, un cittadino di 52 anni, di origini cinesi già noto alle Forze di Polizia. In particolare, l’uomo, a bordo del treno “nonstop”, ovvero senza soste intermedie, sulla tratta Milano-Roma, alla richiesta del capotreno di esibire il titolo di viaggio, prima ha dichiarato di non esserne in possesso, rifiutandosi di esibire un documento d’identità, poi lo ha aggredito cercando di colpirlo con un pugno, per fortuna senza riuscirci. Richiesto l’intervento della Polizia Ferroviaria, il treno ha effettuato una fermata straordinaria a Firenze Campo di Marte, dove i poliziotti hanno fatto scendere il cittadino straniero, che è stato denunciato e sanzionato.





