Sinistra Italiana chiede un parco di Scandicci dedicato a Gino Strada

Sinistra Italiana di Scandicci con una lettera al Sindaco di Scandicci, al Vicesindaco e alla Presidente del Consiglio Comunale, ha chiesto loro di farsi interpreti e promotori della proposta di intitolare un parco o un giardino di Scandicci a Gino Strada.

La scomparsa di Gino Strada, medico fondatore di Emergency è una grande perdita per il mondo intero. Con Gino Strada se ne va un grande interprete del Movimento per la Pace, un rigoroso intellettuale, un militante per le cause in difesa degli ultimi, in particolare per il diritto alla salute gratuita per tutti .

Con la sua attività Gino Strada ci ha dimostrato che un mondo migliore è possibile e ci lascia la difficile eredità di combattere per una società più giusta . Con lui se ne va un punto di riferimento per la Sinistra e per tutti coloro che intendono la Solidarietà un valore irrinunciabile; le sue idee e le sue iniziative dovranno essere sostenute con convinzione da tutti coloro che hanno a cuore la Pace .

Con la nostra proposta intendiamo ricordare una grande persona e ribadire ancora una volta che Scandicci è città democratica , che ripudia la guerra e promuove la Pace.

Sinistra Italiana Scandicci