SintesiMinerva cerca personale: i profili richiesti dalla Cooperativa sociale di Empoli

Nel gennaio 2021 è nata SintesiMinerva, la Cooperativa sociale di Empoli che unisce due storie: quella di Sintesi, che da Dicembre 2001 si occupa dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e quella di Minerva, che dal 1999 progetta e vende servizi rivolti agli anziani e lavora nel settore del welfare socio-sanitario. La fusione non è stata però una mera addizione di addendi, ma un progetto volto a creare una nuova identità, capace di raccogliere il bagaglio di esperienza e valori delle due realtà precedenti, ma anche di sviluppare un nuovo modello di Cooperazione.

La fusione significa quindi nuovi progetti, nuove prospettive e nuovi obiettivi da raggiungere. Ad oggi la Cooperativa è attiva su tutto il territorio regionale e sta ampliando la propria offerta di servizi. Per farlo serve un ripensamento organizzativo a livello di personale in grado di far fronte alle mutate prospettive della Cooperativa. SintesiMinerva nei prossimi mesi avvierà quindi la ricerca di nuovi profili, in particolare infermieri e operatori socio-sanitari, ma anche personale amministrativo.

Operatore/trice di sviluppo del mercato della cura

Siamo alla ricerca di un “Operatore/trice di sviluppo del mercato della cura”. Gli ambiti di intervento dei progetti sono focalizzati (non in via esclusiva) sulle fragilità delle persone anziane.

I REQUISITI – Il candidato dovrà avere una visione di insieme dei progetti e delle attività nel settore di riferimento, maturata attraverso un’esperienza documentabile di almeno 3 anni, nonché una spiccata attitudine alle relazioni esterne, unita a curiosità e capacità di innovazione.

Sono richieste competenze informatiche, nonché conoscenza di base del settore delle tecnologie assistive. Sono anche gradite competenze di programmazione e rendicontazione progetti, nonché di pianificazione dei turni di lavoro.

Si offre inquadramento CCNL cooperative sociali con contratto di tipo subordinato full-time. Il candidato deve essere in possesso di laurea triennale e/o cultura equipollente ed è valutata positivamente la conoscenza della lingua inglese con livello B2. La sede di lavoro sarà ad Empoli (FI). Richiesta patente B e disponibilità agli spostamenti.

Per candidarsi inviare il proprio Cv a info@sintesiminerva.com

Fonte: SintesiMinerva