Strappa collana ad una 96enne e la fa cadere a terra

Nella serata di ieri, la polizia è intervenuta in zona Stazione a seguito della segnalazione di un’aggressione subita da una donna di novantasei anni, la quale è stata avvicinata da un giovane ventenne che le ha strappato la collana d’oro facendola cadere a terra.

Giunti sul posto, gli Agenti si sono accertati immediatamente che la donna non avesse bisogno dell’intervento del personale medico e una volta tranquillizzata, hanno preso la descrizione dell’uomo. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire all’autore del fatto.