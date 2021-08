Trovati a Livorno due cani smarriti: un pitbull e un pincher meticcio

In questa giorni di gran caldo, due cani che vagavano per la città sono stati presi in custodia e portati al canile municipale "La cuccia nel bosco".

Per primo è stato trovato, alcuni giorni fa in via Giolitti, un bellissimo e buonissimo giovane pitbull nero, chippato in altra regione ma il cui proprietario risulta al momento irreperibile.

La scorsa notte, invece, in via Filippo Venuti, è stato trovato un meticcio maschio tipo pincher, sprovvisto di chip.

I proprietari, o in loro assenza chi fosse interessato a prendersi cura di questi animali, possono contattare l'ufficio Tutela Animali inviando una mail all'indirizzo animali@comune.livorno.it.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa