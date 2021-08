Ubriaco, inveisce contro esercenti e carabinieri: denunciato

Ubriaco, ha inveito contro alcuni esercenti di Firenze e ha lanciato contro uno di loro un dispenser di igienizzante. Un 32enne di origini marocchine è stato denunciato in piazza Sant'Ambrogio nella serata di ieri, mercoledì 18 agosto.

All'arrivo dei carabinieri, ha urlato anche contro di loro e ha rifiutato di fornire le proprie generalità. Poi ha aggredito i militari per non farsi identificare. Per questo motivo è stato necessario portarlo in caserma, dove è stato tranquillizzato. Oltre alla denuncia, è stato multato per ubriachezza.