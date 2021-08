Alla scuola Da Vinci arriva la fibra ottica, completati gli interventi di manutenzione

Arriva la fibra ottica alla scuola Leonardo Da Vinci. Sono in corso in questi giorni le operazioni per ultimare il cablaggio del plesso di via Garibaldi, a Figline, dove ha sede la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Figline Valdarno. Un intervento che sarà concluso prima della ripresa delle lezioni con l’attivazione della connessione internet ultraveloce e che si aggiunge a una serie di opere di manutenzione avviate (o già concluse) nelle scuole del territorio comunale in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.

I lavori alla scuola Da Vinci sono iniziati con un intervento da 18mila euro per la realizzazione del cablaggio interrato della fibra ottica, dal centro storico (all’altezza di piazza Dante) fino all’esterno della scuola. Il collegamento interno degli edifici, dove oltre agli spazi della didattica hanno sede anche gli uffici della segreteria e della dirigenza scolastica dell’intero l’Istituto comprensivo, sono eseguiti in economia dal personale del Comune, che ha adeguato anche la connessione wireless delle aule. L’intervento alla Da Vinci segue quello alla scuola Del Puglia, già dotata di connessione con fibra ottica dalla scorsa primavera, quando venne eseguito un potenziamento della connessione internet anche alle scuole primarie Cavicchi, La Massa, Matassino e alle secondarie di primo grado Da Vinci grazie ad un finanziamento regionale di circa 10mila euro.

Già conclusi, intanto, i lavori di adeguamento statico alla scuola media di Matassino, un intervento da 150mila euro. A questi seguirà l’adeguamento statico della palestra e il rifacimento del tetto e degli spogliatoi. Prevista una spesa totale di 300mila euro, interamente finanziata con fondi di enti sovracomunali (260mila euro circa di fondi ministeriali e i restanti 40mila circa da finanziamenti regionali). L’inizio dell’intervento è previsto entro l’autunno.

Alle consuete manutenzioni ordinarie e straordinarie delle scuole che gli operai del Comune svolgono ogni anno in estate (su servizi igienici, infissi interni ed esterni, messa in sicurezza delle aree esterne e simili) quest’anno si è aggiunto anche un pacchetto di lavori appaltati per un totale di 60mila euro che comprendeva interventi mirati di manutenzione su 11 plessi scolastici.

In dettaglio, gli interventi eseguiti sono:

• Scuola dell'infanzia di San Vito: ripristino parziale della pavimentazione, intonacature e imbiancature di pareti e soffitti.

• Scuola primaria La Massa: ripristino parziale di intonacature e imbiancature di pareti e soffitti.

• Scuola dell’infanzia Ponte agli Stolli: ripristino parziale di intonacature e imbiancature di pareti e soffitti, oltre alla posa di veneziane.

• Scuola dell’infanzia Via Piave: ripristino parziale della pavimentazione esterna e di alcuni infissi.

• Scuola Primaria “G. B. Del Puglia”: ripristini edili nell’aula computer.

• Scuola primaria Matassino: ripristino parziale della tinteggiatura sui muri esterni, della copertura e della recinzione esterna.

• Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci": ripristino parziale della tinteggiatura sui muri interni, della copertura e della recinzione esterna.

• Scuola dell'Infanzia “Martiri Cavicchi”: parziale riasfaltatura del resede della scuola.

• Scuola primaria “San Biagio”: ripristino parziale della tinteggiatura sui muri interni, della copertura e della recinzione esterna.

• Asilo nido “Girandola”: sistemazioni esterne nel resede della scuola.

• Asilo nido “Il trenino”: sistemazioni esterne nel resede della scuola e nell’area giochi.