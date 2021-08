Beccato con la cocaina, la polizia di Pisa arresta spacciatore

La Squadra Mobile di Pisa nel corso di un servizio mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti ha tratto in arresto in città uno straniero, di nazionalità tunisina e senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perché trovato in possesso di 15,6 grammi di cocaina, già suddivisa in involucri, e una somma di denaro pari a 665 euro.

La Squadra Mobile lo ha condotto presso la Casa Circondariale di Pisa, per espiazione di pena residua a seguito di condanna per resistenza a P.U., lesioni e ricettazione, un soggetto di nazionalità georgiana, residente a Pisa, che già si trovava agli arresti domiciliari. L’unione delle pene ha determinato il provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pisa