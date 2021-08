Cerca di entrare senza mascherina e “green pass” in un ristorante a Firenze: denunciato

Completamente ubriaco voleva entrare in un ristorante del centro storico senza “green pass” e non indossando la mascherina di protezione individuale.

L’episodio è accaduto ieri sera dopo le 23 in piazza Santa Maria Novella dove il protagonista della vicenda, un cittadino moldavo di 29 anni, ha anche importunato una dipendente dell’esercizio, molestando anche i clienti.

Immediato l’intervento della Polizia di Stato che ha fermato e identificato l’uomo nonostante il suo rifiuto di fornire le proprie generalità.

Durante il controllo il 29enne si è scagliato contro gli agenti, due dei quali hanno riportato anche qualche lieve contusione con alcuni giorni di prognosi.

L’uomo è stato sottoposto a fermo per identificazione, denunciato per resistenza, oltraggio, lesioni a pubblico ufficiale, rifiuto di declinare le proprie generalità e, naturalmente, sanzionato per ubriachezza manifesta.

Ieri sera, durante una serie di controlli nell’hinterland fiorentino, la Polizia di Stato ha invece sanzionato con multe da 400 euro il gestore di un ristorante a Calenzano e tre clienti che stavano consumando ai tavoli, sprovvisti di “green pass”.

Le verifiche, effettuate dagli agenti del Commissariato di Sesto Fiorentino, oltre a Sesto e Calenzano, hanno interessato anche la zona dell’Osmannoro.

Analoghi controlli sono stati effettuati a Firenze dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze.

Fonte: Questura di Firenze - Ufficio stampa