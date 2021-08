Verso il Settembre cerretese: torna il Palio del Cerro nella 52esima edizione

Organizzata da Comune, Pro Loco, Contrade ed associazioni del territorio con l’obiettivo di una ripartenza in sicurezza, l’Estate cerretese sta rispondendo molto bene alle aspettative. Le tante iniziative promosse all’aria aperta dallo scorso mese di giugno con l’intento di valorizzare il territorio tra percorsi, camminate e degustazioni, hanno consentito di accogliere i partecipanti a piccoli gruppi nel rispetto delle normative vigenti anti Covid.

L’Amministrazione comunale, l’Associazione turistica Pro Loco e le Contrade sono ora concentrate sul Settembre cerretese da sempre molto caro a tutta la comunità. L’evento clou del programma, è la 52°edizione del Palio del Cerro che lo scorso anno non venne disputato.

Rievocazione di una storia rinascimentale, il Palio del Cerro, con il patrocinio della Regione Toscana, si svolgerà sabato 4 settembre alle ore 21,00 con il classico corteggio storico che anticipa i giochi fra le contrade di Porta Caracosta, Porta Fiorentina, Porta al Palagio e Porta Santa Maria al Pozzolo.

Il Palio datato 1969, è organizzato, con la fondamentale partecipazione del Comune, dalla Pro Loco che con passione e competenza tira le fila della manifestazione o meglio della doppia manifestazione. Al Palio dei grandi, si accompagna infatti il Palio dei ragazzi nato solo un anno più tardi e prezioso bacino dove ogni contrada pesca i talenti di domani. Quest’anno il “Palio baby” si terrà sabato 11 settembre alle ore 21,00.

L’accesso alle tribune per assistere al Palio, avverrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria previsti per il contrasto del Covid -19. Le tribune saranno aperte con una capienza del 50% e sarà richiesto, come da protocollo, il green pass. Sarà poi attrezzata un’area con un maxischermo per chi non potrà accedere ai giochi.

Il Palio che sarà consegnato alla contrada vincitrice è stato dipinto da Francesca Bianconi mentre quello che sarà consegnato alla Parrocchia, è stato realizzato da Michela Cianchini. Sono entrambe pittrici cerretesi.

Settembre cerretese

Il programma del Settembre cerretese che si annuncia, come sempre, ricco di appuntamenti, sarà aperto venerdì 27 agosto alle ore 21,30 in Piazza Vittorio Emanuele II da una serata inaugurale nel corso della quale saranno ringraziati gli operatori del sistema sanitario per lo straordinario impegno profuso nell’emergenza Covid-19.

Da segnalare, inoltre, Mercoledì 1 settembre alle ore 21,30 la tradizionale consegna del “Cerrino d’Oro”, mentre Giovedì 2 settembre è prevista la presentazione e la benedizione dei Palii. Il programma che si integra con le Celebrazioni dedicate a Santa Liberata, si concluderà domenica 12 Settembre con la Processione religiosa al Santuario di Santa Liberata.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa