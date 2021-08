"Cinema Sotto le Stelle" a Cascina: ultimi appuntamenti

Ultimi appuntamenti per il "Cinema Sotto le Stelle" a Cascina. Sabato è prevista la proiezione del film "10 giorni senza mamma" in piazza Guido Rossa a San Frediano.

Per il prossimo fine settimana è invece in programma un doppio appuntamento: sabato 28 agosto il film "Ferdinand" in piazza Grazia Deledda a Musigliano e domenica 29 agosto il film "Coco" a Santo Stefano a Macerata.

Tutte le serate sono a ingresso gratuito con inizio degli spettacoli alle 21:30.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa