Covid, Toscana terza regione per incidenza di casi su 100mila abitanti

Toscana sul podio, ma è un podio amaro, anzi amarissimo.

La nostra regione, infatti, è terza per incidenza di casi per 100mila abitanti più alta - con 127,3 - superata solo da Sicilia (155,8) e Sardegna (156,4).

A rivelarlo sono i dati contenuti nella tabella degli indicatori nel monitoraggio Iss-ministero della Salute inerenti appunto all'incidenza a 7 giorni per 100.000 abitanti per il periodo di riferimento 13-19 agosto (con aggiornamento al 19 agosto).

Un dato, quello toscano, in linea con la crescita costante di contagi che si sta verificando giorno dopo giorno: secondo le fonti della Regione, in Toscana ieri erano 264.418 i casi di positività al Coronavirus, 844 in più rispetto a mercoledì (821 confermati con tampone molecolare e 23 da test rapido antigenico).

E' bene specificare subito che la Toscana per adesso è bianca e rimarrà bianca nelle prossime settimane, a meno di un'impennata di contagi o di ricoveri.

La classifica vede poi Umbria (92,6), Emilia Romagna (87,5) e Calabria (81,4); mentre Friuli Venezia Giulia (46,1), Lombardia (34,9), Molise (24,6) Piemonte (38) e Puglia (43,9) sono le cinque regioni sotto soglia 50 casi per 100mila abitanti.