Ex teatro di Gambassi Terme, la posizione della Lega

Lo scorso 16 luglio, il Consiglio comunale di Gambassi Terme ha approvato con il nostro voto di astensione, una delibera di variazione di bilancio (trattasi della 4° variazione di bilancio 2021-2023 dall'inizio del corrente anno), con lo scopo di reperire le risorse necessarie per l'intervento di recupero dell'ex teatro di piazza Di Vittorio, nel Capoluogo. Si parla di un intervento da oltre 1 milione di euro (€ 1.098.000) che prevede la ristrutturazione del manufatto dell'ex teatro e la riqualificazione della piazza con le risorse messe in campo solo dal Comune, per come ha spiegato il Sindaco Campinoti nel suddetto Consiglio comunale.

Successivamente, i primi di agosto è stata lanciata una petizione on line per chiedere il ritiro di questo intervento di recupero ed il coinvolgimento della cittadinanza in una discussione pubblica sulle sorti dell'ex teatro. Sulla base di quanto argomentato, ci teniamo a rendere nota la nostra posizione sul tema in cui abbiamo coinvolto anche il nostro Consigliere Nazionale ANCI, Marco Cordone, per oltre 15 anni Consigliere comunale e Capogruppo nella cittadina termale. La delibera su cui ci siamo astenuti, riguarda quello che rimane di una struttura che nell'ambito del cosiddetto federalismo demaniale, lo Stato, attraverso l'Intendenza di Finanza, cedette al Comune di Gambassi Terme svariati anni fa, senza erogare le risorse per manutenerla e l'Ente locale valdelsano, si è dovuto accollare l'onere del mantenimento. L'atto in questione, tratta di lavori di riqualificazione e consolidamento sismico della porzione dell'ingresso dell'edificio dell'ex teatro, in piazza Di Vittorio e sul suddetto atto, il nostro buonsenso, in sede di voto consiliare, ci ha portato ad esprimere un voto di astensione perché secondo noi, prima di votare, sarebbe stato necessario effettuare un sopralluogo alla parte agibile dell'ex teatro, per capire meglio la situazione.

Tra l'altro, il nostro rappresentante ANCI, Marco Cordone, ci informa che l'ex teatro, inaugurato nel 1927, già "Teatro della casa di cultura del Popolo" è censito nel Volume "I teatri storici della Toscana", un bel tomo edito dalla casa editrice Marsilio. Non ce la siamo sentita di votare contro perché amiamo il nostro Comune, la sua identità ed il suo territorio e non operiamo da bastian contrari ma avremmo voluto che prima di portare la delibera in Consiglio, si fosse fatto un appropriato sopralluogo da parte del Consiglio comunale con un maggiore coinvolgimento della cittadinanza. Se le condizioni sanitarie lo permetteranno, sarebbe interessante che avesse luogo quanto prima, un Consiglio comunale aperto sul tema e chiaramente insistiamo sull'utilità di effettuare un sopralluogo da parte degli eletti nella massima Assemblea gambassina.

Lega Salvini Premier - Gambassi Terme: Marco Manuelli (Capogruppo), Francesca Chiaravalloti, Nicola Borri, Annamaria Perazzo (Consiglieri Comunali)