Gdf in azione a Monticiano: fermati quattro ragazzi con hashish e marijuana

Intensificati i controlli antidroga, finalizzati al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti nelle zone maggiormente esposte a tale fenomeno e maggiormente frequentate dai giovani.

Nell’ambito di preordinati dispositivi volti a prevenire tale fenomenologia illecita, i militari della Compagnia di Siena hanno svolto nei giorni scorsi un apposito servizio che ha interessato la zona delle terme di Petriolo, nel Comune di Monticiano, luogo di aggregazione giovanile nonché meta turistica gettonata.

Durante le operazioni di servizio sono stati fermati e sorpresi in possesso di hashish e marijuana quattro ragazzi di nazionalità italiana, tutti residenti fuori provincia.

Per i giovani, oltre al sequestro della sostanza, è scattata la segnalazione alle competenti Prefetture per le ulteriori sanzioni previste per l’uso personale di sostanze proibite.

Nel corso del servizio sono state anche riscontrate e formalizzate violazioni al Codice della Strada con sequestro di un’ autovettura e contestazione di apposita pena pecuniaria.