Guasto all'ascensore dell'ospedale Santa Maria Annunziata, i chiarimenti dell'Asl

In relazione agli articoli pubblicati oggi riguardo una denuncia dei Sindacati per “Crollo di un ascensore all’ospedale Santa Maria Annunziata, nessun ferito”, l’Azienda Sanitaria riferisce:

"Sono in corso gli accertamenti tecnici per stabilire l'effettiva dinamica dell'accaduto. Da un primo esame dello stato dei luoghi e dalle informazioni trasmesse da parte della ditta di manutenzione, sembrerebbe essersi trattato di un danneggiamento occorso al dispositivo "operatore porte" che potrebbe aver determinato, alla ripartenza, un possibile sobbalzo della cabina, certamente non riferibile a rottura, malfunzionamenti o altri inconvenienti degli organi strutturali di sospensione della cabina, nè di quelli di esercizio nè di sicurezza (funi e dispositivi anticaduta).

Per quanto riguarda la recente attività di manutenzione sull'impianto si può affermare che questo era regolarmente affidato alla ditta "KONE". Gli interventi di manutenzione sono stati effettuati regolarmente, oltre all’ultima verifica da parte dell'ente di controllo effettuata il 14/04/2021, con esito favorevole".

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa