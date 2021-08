Mercato Agricolo Mediceo, ultimi giorni per aderire a Cerreto Guidi

C’è tempo fino a giovedì 30 agosto 2021 per la presentazione della domanda/manifestazione d’interesse per l’avvio del M.A.ME Mercato Agricolo Mediceo. Si tratta di un progetto che si basa su una rete di produttori di appartenenza “locale” che producono e vendono i propri prodotti sul mercato in forma diretta, commercializzando prodotti freschi e stagionali, provenienti da agricoltura tradizionale e sostenibile per l’ambiente.

Per presentare l’iniziativa si è svolto a fine luglio un primo incontro alla presenza del Sindaco Simona Rossetti e dell’assessore Alessio Tanganelli.

Chi fosse interessato ad aderire al progetto, deve presentare domanda entro il 30 agosto compilando l’apposito modulo da inviare al seguente indirizzo PEC: comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it , oppure da consegnare a mano all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il modulo è reperibile sul sito web del Comune di Cerreto Guidi dove si trova tutta la documentazione attinente al progetto.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa