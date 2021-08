No Vax anche a Castelfiorentino: vandalizzata la postazione dei tamponi

Dopo l'hub vaccinale del Mandela Forum, i No Vax nella stessa notte sono arrivati anche nell'Empolese Valdelsa. Infatti non solo il centro vaccinale di Firenze è stato imbrattato da vandali antivaccinisti, ma questa notte anche la postazione drive dei tamponi rapidi di Castelfiorentino ha ricevuto la loro visita.

Dopo aver scavalcato un muro di recinzione, ignoti hanno imbrattato il gazebo adibito alla postazione "drive through" di via Cerboni. Questa mattina la scoperta delle scritte, realizzate con vernice rossa, riconducibili appunto a movimenti no vax. Il responsabile, arrivato sul posto questa mattina, si è reso conto dell'imbrattamento e ha sporto denuncia ai carabinieri.

Dalle prime indagini sono emersi elementi di collegamento con il gruppo "V_V", conosciuto come "Vivi perché liberi - Forza di lotta non violenta per la libertà e i diritti umani". Le scritte sono state subito rimosse e la struttura questa mattina ha proseguito con la regolare attività.