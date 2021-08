OdG Toscana e formazione professionale: corsi online disponibili sulla piattaforma

Ripartiranno dal mese di settembre i corsi promossi da Fondazione Ordine dei giornalisti della Toscana e validi per la formazione professionale. Per consultare il calendario dei corsi già in programma clicca qui.

Nel frattempo, è sempre possibile seguire i corsi online organizzati e promossi dal CNOG.

Sono 13 al momento i corsi disponibili sulla nuova piattaforma CNOG. Crisi climatica, libertà di stampa, violenza sulle donne: sono solo alcuni dei temi affrontati nei corsi, quasi tutti validi per la deontologia. Tutti i corsi sono gratuiti.

Fonte: Ordine dei Giornalisti Toscana - Ufficio Stampa