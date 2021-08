Rinnovata, giovane, empolese: riparte l'Use Computer Gross

L’Use Computer Gross torna al lavoro. Il raduno per la rinnovata squadra di coach Cosimo Corbinelli è fissato per lunedì 23 agosto alle 19 al Pala Sammontana e, come da tradizione, sarà il momento dei saluti e del primo allenamento. Alla squadra sono aggregati anche alcuni giocatori del Biancorosso Sesa che lavoreranno col gruppo in questa prima fase della preparazione

I CONVOCATI:

Play:

Filippo Guerra ’97 da Torrenova

Riccardo Balducci ’98 dal Biancorosso Sesa

Simone Cerchiaro 2003 dal Biancorosso Sesa

Guardie:

Alessandro Antonini 1999 confermato

Simone Berti ’85 da Chiusi

Matteo Calugi 2000 da Legnaia

Giovanni Bellucci 2001 dal Biancorosso Sesa

Andrea Landi 2000 dal Biancorosso Sesa

Ali:

Daniele Sesoldi ’92 confermato

Luca Digno 2001 da Formia

Lorenzo Restelli ’96 confermato

Luca Giannone 2003 dal Biancorosso Sesa

Marco Mazzoni 2003 dal Biancorosso Sesa

Guido Berardi 2003 dal vivaio Use

Alessandro Ghizzani ’80 dal Biancorosso Sesa

Pivot:

Francesco Falaschi 2000 confermato

Matteo De Leone ’97 da Ruvo di Puglia

STAFF TECNICO:

Allenatore: Cosimo Corbinelli confermato

Primo assistente: Lorenzo Puschi da Le Mura Lucca

Secondo assistente: Tommaso Cappa dal vivaio

Preparatore fisico: Diego Alpi confermato

STAFF MEDICO:

Medico sociale: dottor Paolo Miccinesi

Fisioterapisti: Nilo Rosselli, Vittorio Mugnaini

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa