Ruba lo smartphone a una ragazza, fermato dal cittadino eroe a Montecatini

Ieri, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montecatini Terme, insieme al personale del Commissariato locale, hanno arrestato per rapina un cittadino marocchino 34enne, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. In realtà, però, è stato l'eroismo di un "civile" ad assicurare il malvivente alle autorità.

Tutto è iniziato poco prima delle 23.45, quando l’extracomunitario, mentre si trovava in Piazza del Popolo, con il pretesto di chiedere del tabacco si era avvicinato a una ragazza minorenne in compagnia di altri due coetanei, strappandole repentinamente dalle mani il proprio cellulare Iphone.

L’uomo, che in seguito è risultato in forte stato di ubriachezza e positivo all’utilizzo dei cannabinoidi, per cercare la fuga ha dato uno schiaffo al volto a uno dei tre ragazzi che si erano messi al suo inseguimento per recuperare lo smartphone dell’amica e ha continuato a correre tra la folla di spaventatati passanti.

Il rapinatore, però, non aveva fatto i conti con la prontezza e il coraggio di un cittadino senegalese 41enne, residente nel comune di Uzzano e regolare sul territorio nazionale: il senegalese, infatti, nonostante il 34enne avesse estratto una lametta da barbiere e lo avesse minacciato, è riuscito a bloccare a terra il malvivente, recuperando così il cellulare, in attesa del successivo arrivo delle forze dell’ordine.

I Carabinieri, quindi, hanno provveduto all’arresto del giovane rapinatore.