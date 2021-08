Savino Del Bene Volley, il Covid annulla la campagna abbonamenti per le gare in casa

La Savino Del Bene Volley comunica che, a causa delle perduranti restrizioni legate all’emergenza Covid-19, anche in questa stagione non verrà aperta la campagna abbonamenti per le gare casalinghe presso il PalaRialdoli.

Al momento è infatti prevista una capienza massima del 35% (ridotta al 25% qualora passassimo in zona gialla), con accesso consentito ai soli possessori di Green Pass. Saranno invece venduti singoli tagliandi di accesso, in maniera da poter dar modo a tutti i tifosi di partecipare agli eventi.

La Società, insieme agli altri club di Serie A1 Femminile, continuerà a chiedere al Governo e al CTS l'innalzamento della capienza consentita fino ad almeno il 50% in zona bianca, ritenendo di poter applicare misure di tutela più che sufficienti per accogliere un pubblico più ampio, purché munito di Green Pass.

Nelle prossime settimane saranno comunicate la modalità di vendita dei biglietti e le regole di accesso per le partite che si giocheranno al Palazzetto dello Sport di Scandicci.

