Sempre più difficile, sempre più bello: inizia il viaggio dell'Use Rosa Scotti

Prende il via lunedì 23 agosto la nuova stagione dell’Use Rosa Scotti. Alle 16.30 al Pala Sammontana, coach Alessio Cioni guiderà il suo primo allenamento stagionale in vista di un campionato che si preannuncia quantomai impegnativo. La squadra non sarà al completo visto che la nuova americana Didi Richards arriverà a Empoli appena finiti i suoi impegni nella Wnba, ma per il resto tutte in palestra per iniziare con entusiasmo e voglia di far bene la quarta stagione nella massima categoria

LE CONVOCATE:

Play:

Valentina Baldelli ’89 confermata

Emma Aramini 2002 dal vivaio

Sara Casini 2006 dal vivaio

Guardie:

Ashley Ravelli ’93 confermata

Sara Bocchetti ’93 da Battipaglia

Irene Ruffini 2003 confermata

Alice Lucchesini ’96 confermata

Didi Richards ’99 da New York Liberty (WNBA)

Emma Fiaschi 2006 dal vivaio

Francesca Antonini 2005 dal vivaio

Ali:

Gabriele Narviciute ’90 confermata

Amalia Rembiszewska ’96 da Vbw Arka Gdynia (Polonia)

Katrin Stoickova ’99 da Patti

Pivot:

Laura Manetti ’99 confermata

Zada Williams ’96 da Ruzomberok (Slovacchia)

STAFF TECNICO:

Allenatore: Alessio Cioni confermato

Primo assistente: Salvatore Cesaro confermato

Secondo assistente: Mario Ferradini confermato

Preparatore fisico: Diego Alpi confermato

Team manager: Francesca Papini confermata

STAFF MEDICO:

Medico sociale: dottor Paolo Miccinesi

Fisioterapisti: Nilo Rosselli, Vittorio Mugnaini