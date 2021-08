Sicurezza a Certaldo, Lega: "Potenziare illuminazione ai giardini Josei Toda"

Nella giornata di ieri abbiamo assistito a un nuovo intervento dell'Arma dei Carabinieri di Certaldo, che ancora una volta ha effettuato accertamenti e controlli nei pressi della stazione di Certaldo, in quanto si sono susseguite segnalazioni, da parte dei cittadini e di attività limitrofe, relative a potenziale spaccio di droga e disturbo della quiete pubblica.

I giardini intitolati a Josei Toda, da sempre frequentati da persone per bene e luogo di piacevole ristoro, nelle ultime settimane sono divenuti purtroppo luogo di ritrovo di gruppi che, oltre a non rispettare le norme anticovid, hanno recato disturbo, abbandonando numerose bottiglie di vetro e in certi casi usando parte del giardino per bisogni fisiologici.

Chiederemo nei prossimi giorni, con una mozione in Consiglio comunale, che l'Amministrazione intervenga per potenziare l'illuminazione nei giardini Josei Toda, anche per aiutare l'operato delle Forze dell’Ordine e porre fine il prima possibile a questa situazione che rischia di peggiorare e che rappresenta un pessimo biglietto da visita per chi arriva a Certaldo con i mezzi pubblici.

Ne approfittiamo nuovamente per ringraziare l'Arma, che quotidianamente, fin dall'inizio della pandemia da CoVid-19, è stata in prima linea a garantire l'ordine e la sicurezza ai cittadini di Certaldo.

Fonte: Gruppo Consiliare Lega - Salvini Certaldo