Sostegno a innovazione digitale Pmi e start up giovanile: bando del Comune di Livorno

Ammontano a 200mila euro le risorse che il Comune di Livorno mette a disposizione per il sostegno all'innovazione e allo sviluppo tecnologico e digitale delle Micro e Piccole imprese (MPI), dei liberi professionisti con partita Iva e dello start up giovanile.

La Giunta comunale, nella seduta di questa mattina, ha approvato gli indirizzi per l'adozione del nuovo bando che sarà pubblicato nel mese di settembre subito dopo la presentazione in un webinar il 22 settembre prossimo.

“Con questo nuovo provvedimento l'Amministrazione Comunale prosegue l'azione di sostegno economico all'innovazione digitale del nostro sistema di impresa - sottolinea l'assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini che ha proposto la delibera in Giunta – fondamentale per affrontare le sfide dell'oggi. Nel corso degli ultimi due anni e con questo nuovo bando, siamo riusciti a mettere a disposizione di imprese e professionisti circa 2milioni di euro per l'innovazione. La risposta delle imprese è stata molto positiva, utilizzando tutte le risorse disponibili ed in qualche caso portando l'Amministrazione a dover trovare risorse aggiuntive, fatto che dimostra il dinamismo di buona parte del nostro sistema imprenditoriale e professionale"

Nel bando è inoltre previsto il riconoscimento di premialità sia per le imprese giovanili sia per quegli interventi innovativi che favoriscano l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. “Una decisione che rappresenta un incoraggiamento che intendiamo dare verso il coraggio di giovani che si mettono alla prova nel fare impresa e verso l'esigenza di favorire l'accesso al lavoro dei soggetti più deboli” afferma ancora Simoncini.

Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico, innovativo e digitale e riguardare investimenti realizzati e localizzati nel territorio del Comune di Livorno.

Saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando, regolarmente fatturate e pagate alla data di presentazione della domanda.

Per ciascuna impresa beneficiaria il contributo, a fondo perduto, potrà arrivare a coprire fino al 60% delle spese ammissibili, incrementabile al 70% in caso del riconoscimento di premialità e comunque fino a un importo massimo di 10mila euro.

Il bando resterà aperto fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre il 9 dicembre 2021, con facoltà di finanziamento di eventuali domande inserite in lista d'attesa.

Intanto nell'ambito della campagna di informazione sulle opportunità che l'Europa mette a disposizione delle imprese, dei cittadini e dei giovani livornesi, sul sito del Comune sono state aperte due nuove sezioni: una, denominata “La nuova programmazione europea 2021-2027” (https://www.comune.livorno.it/lavoro-sviluppo-economico/nuova-programmazione-europea-2021-2027) nella quale sono riportate notizie e documenti che provengono dalla Regione Toscana e una, intitolata “Notizie dall'Europa” (https://www.comune.livorno.it/lavoro-sviluppo-economico/bilancio-ue-2021-2027-next-generation-eu-notizie-dalleuropa) dove sono inserite le principali novità che arrivano dall'Unione Europea.

Si ricorda che lo scorso giugno il Comune ha aperto due sportelli: l' "InfoPoint finanziamenti e politiche europee" attivato con il supporto di Provincia Livorno Sviluppo, e lo sportello della rete EuroDesk a supporto dei giovani.

