Stadio Castellani, domani riparte il Campionato: le disposizioni per Empoli-Lazio

Domani, sabato 21 agosto 2021, riparte il Campionato con la presenza di pubblico al 50%. Ecco le disposizioni emanate a seguito delle decisioni degli enti preposti all'ordine pubblico.

La partita Empoli - Lazio, valevole per la prima giornata di serie A, si terrà domani (21/08), alle 20.45 allo stadio 'Castellani' di Empoli.

La chiusura della zona sportiva avverrà alle 16. L'apertura dei cancelli dello stadio è prevista per le 18.45, atteso l'arrivo di circa 1500 supporters laziali.

Il parcheggio per i giornalisti sarà effettuato negli stalli presso il parcheggio di Via Bisarnella, lato parco Mariambini, mentre gli ospiti parcheggeranno come di consueto nel parcheggio antistante al Palaramini.

I supporters empolesi usufruiranno del parcheggio del parco di Serravalle. Si prevede che le procedure del controllo dei biglietti siano un po' allungate nei tempi a causa della effettuazione dei controlli dei Green Pass, obbligatori per l'accesso allo stadio.

Si consiglia quindi ai tifosi empolesi di giungere al 'Castellani' con un po' di anticipo rispetto al previsto.

Per quanto riguarda la normativa anti covid è necessario che ciascuno sia munito della opportuna documentazione prevista dall'art.9 comma 2 del D.L. 52/2021 (green pass, esito tampone o certificazione medica di esenzione).

Le chiusure delle strade sono quelle consuete degli anni scorsi (Via Barzino, Via Bisarnella, Via Maratona e parte di via Olimpiadi) eccetto che per i residenti e le persone con disabilità munite di contrassegno.

Il ripristino della normale circolazione è previsto dopo il deflusso dei supporter ospiti alle 24 circa.