Ubriaco alla guida con tasso alcolemico quattro volte oltre il limite: denunciato a Firenze

Ieri mattina la volante ha sorpreso un cittadino peruviano di 30 anni ubriaco alla guida.

L’uomo stava percorrendo viale Matteotti dove la sua andatura ha attirato l’attenzione degli agenti che hanno proceduto al controllo: aveva un tasso alcolemico nel sangue di oltre 4 volte il limite consentito dalla legge. Il 30enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Sempre per quanto riguarda la sicurezza stradale, un altro cittadino peruviano, questa volta di 54 anni, ieri sera è stato trovato dalla Polizia di Stato completamente ubriaco seduto a bordo della sua autovettura in viale Doni.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, l’uomo poco prima avrebbe urtato e danneggiato una macchina parcheggiata in via Baracca.

Noncurante dell’accaduto avrebbe poi proseguito la marcia fino a quando il suo evidente stato di ebbrezza alcolica non l’ha obbligato a fermarsi.

Le condizioni dell’uomo, soccorso dal 118, non hanno reso possibile neanche fare l’alcoltest in strada, che è stato poi eseguito in ospedale.

Il 54enne verrà denunciato per guida in stato di ebrezza, mentre per quanto riguarda la rilevazione dell’incidente stradale, da lui provocato, è intervenuta sul posto la Polizia Municipale di Firenze.

Fonte: Questura di Firenze - Ufficio Stampa