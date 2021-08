Vaccini fascia 12-18 anni, nell'Asl TC da inizio agosto oltre 21mila prime dosi

Procede nei quindici Hub vaccinali dell'Azienda USL Toscana centro la somministrazione della prima dose di vaccino anti-Covid19 ai giovani compresi nella fascia di età tra i 12 e i 18 anni. La partecipazione alla campagna di immunizzazione, ad accesso libero, per questo particolare target della popolazione, sta registrando un notevole successo, come ha reso noto la Regione in questi giorni.

"L’adesione alla vaccinazione da parte dei minorenni è molto importante, -ha dichiarato il direttore del dipartimento di prevenzione il dottor Renzo Berti – considerato che si tratta del segmento di età oggi maggiormente carente (il 30,7% aveva fatto in ASL TC la prima dose al 15.8), anche perché abilitato solo da poco, e in quanto protagonista a pieno titolo (scuola, sport, socialità) della ripartenza a settembre. Auspichiamo perciò una crescita veloce dei numeri anche grazie all’importante collaborazione dei Pediatri di fiducia e dei medici di famiglia".

Proprio in ragione dell'alta partecipazione la AUSL invita i giovani che in questi giorni si recano agli Hub aziendali di presentarsi muniti della necessaria modulistica già compilata (consenso informato e scheda anamnestica), al fine di semplificare il più possibile le operazioni di accesso alla vaccinazione.

Si ricorda che sul sito dell'Azienda al link https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/mappa-del-sito/altro/1422-info-covid-19/vaccino-covid-19/28759-modulistica-vaccinazione-minori

è disponibile e scaricabile la necessaria modulistica oltre che in lingua italiana anche in cinese, francese, inglese e arabo.

Per quanto riguarda l'andamento delle somministrazioni delle prime dosi registrate ad agosto sempre per i soggetti di età compresa tra 12 e 17 anni (under18) che si sono presentati, con o senza prenotazione, negli Hub per ricevere la prima dose questi i dati: dal 1 agosto al 18 agosto, presso gli HUB della AUSL Tc , sono stati vaccinati con la prima dose 21.835 ragazzi.

Il numero massimo di vaccinazioni è stato registrato il giorno 11 agosto con 2.130 somministrazioni.

La media giornaliera di somministrazioni è di 1.213.

Le vaccinazioni sono state fatte prevalentemente al Mandela (6.386 pari al 29%), Sesa-Empoli (2.839 pari al 13%) alla Cattedrale di Pistoia (2.779 pari al 13%) e al Pegaso di Prato (2.282 pari al 10%).

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa