Aggressione a tre donne in un bar di Castelfiorentino, la denuncia di Giglioli: "Episodi inaccettabili"

La scorsa settimana a Castelfiorentino un locale del centro è stato teatro di una spiacevole vicenda. A denunciarlo è Susi Giglioli, Capogruppo della Lega a Castelfiorentino. Da quanto si apprende durante l'ora di pranzo, tre donne che lavorano nel locale sarebbero state aggredite da una persona, di origini straniere e già nota nella cittadina per precedenti.

Le donne avrebbero subito dall'uomo "offese pesanti", fino agli sputi. Per questo, sempre come riportato da Giglioli, il giorno successivo le donne hanno sporto denuncia. "Analizzata la specifica situazione che chiama in causa anche tutta una serie di restrizioni sanitarie a cui tutti siamo responsabilmente sottoposti, sputare lo considero una vera e propria aggressione ma quel che è peggio una vicenda che sta passando sotto un colpevole silenzio tombale delle istituzioni" commenta la Capogruppo della Lega a Castelfiorentino, "Neanche il Sindaco ha manifestato la sua presa di posizione sui social che di solito non manca".

Non sarebbe la prima volta che il soggetto si presenta nel stesso bar, usufruendo del bagno, sedendosi ai tavoli e a volte anche consumando senza pagare. Per questo Giglioli parla di "inaccettabili episodi" e in riferimento alle normative anti Covid, si chiede se siano osservate dal soggetto in questione.

"Di certo è storicamente provato che in Toscana si è sempre privilegiato i centri di accoglienza a quelli di rimpatrio che non abbiamo ma se di fronte a tutto ciò non si riesce a prendere provvedimenti è chiaro che questa politica ha fallito" prosegue. "Concludo con la mia più sincera solidarietà alle protagoniste di questa allucinante vicenda, libera da rappresentanza politica, ma semplicemente come donna che lavora al pubblico come loro".