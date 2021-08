'Amici Miei' compie 46 anni, proiezione all'Anfiteatro alle Cascine

Era l’Agosto 1975 quando il capolavoro di Mario Monicelli, su soggetto di Pietro Germi, sbarcava nelle sale italiane. Da quel momento, la commedia all’italiana prese una direzione diversa e le “zingarate” e le “supercazzole” divennero neologismi della lingua italiana. Oggi, a 46 anni di distanza, “Amici Miei” conserva ancora lo stesso fascino e la stessa magia di quel Cinema con la “C” maiuscola che, un po’ rimpiangiamo.

Martedì 24 Agosto alle ore 22.00 nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale organizzata in collaborazione con Spazio Alfieri ed il Supercazzola Store, il nuovo spazio dedicato al leggendario film cult simbolo di Firenze e ai classici della commedia italiana aperto da alcuni mesi in Via dei Renai a pochi metri da dove fu girata la mitica scena della supercazzola tra il Conte Mascetti ed il vigile.

Ultravox Firenze è nel parco delle Cascine, meraviglioso luogo dell’Estate Fiorentina, dove prima e dopo le proiezioni si gustano aperitivi, pizze, cene indiane altre delizie, comodamente seduti ai tavoli o in pieno relax sulle chaise longue. Market t-shirt e gadget del film. Ingresso libero.

