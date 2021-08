Arrestata giovane autrice di più furti a Firenze: nell'ultimo colpo ha derubato un'anziana ipovedente

Nei giorni scorsi una giovane, già nota alle forze di polizia, è stata arrestata per una serie di furti messi a segno dal 2019 a oggi. La misura è stata eseguita dalla polfer di Santa Maria Novella su misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Firenze.

La donna, 20 anni di origini bulgare, già destinataria ma noncurante di un provvedimento di divieto di dimora nel comune di Firenze, continuava ad aggirarsi e a compiere furti nel centro cittadino. In particolare l'ultimo furto aggravato risalirebbe ai primi di agosto quando un'anziana ipovedente di 78 anni, che stava facendo acquisti in un negozio vicino alla stazione, fu derubata del portafogli che conteneva carte di credito e 500 euro in contanti. Anche i questo caso gli investigatori della polfer, a seguito delle indagini, hanno individuato la 20enne come responsabile del colpo, segnalando anche la violazione del divieto di dimora a Firenze.

Il Tribunale ha così disposto nei suoi confronti un aggravamento della precedente misura cautelare e i poliziotti in borghese della polfer, dopo averla rintracciata nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, l'hanno fermata e accompagnata al carcere di Sollicciano in attesa di giudizio.