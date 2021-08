Centinaia di oggetti rubati tra valigie, dispositivi elettronici e vestiti: denunciato a Pisa

In casa con decine di valigie e materiale elettronico tra computer, tablet, fotocamere e altro ancora. È quanto scoperto dai carabinieri di Pisa nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, dedicato al contrasto ai reati contro il patrimonio e in particolare, ai furti in danno ai turisti nel periodo estivo. I militari hanno controllato una persona in un appartamento della città, sorprendendola in possesso di molto materiale presumibilmente oggetto di furti recenti. Il soggetto è stato denunciato per ricettazione di materiale elettronico.

Più nel dettaglio i carabinieri hanno trovato nell'appartamento 39 valigie e trolley. Da un accertamento più approfondito sono stati rinvenuti 40 computer portatili, 40 cuffie e speaker portatili, 24 tablet, 9 fotocamere digitali con tanto di ottiche e attrezzi dedicati. E poi ancora, 5 droni, 5 cellulari, 2 smartwatch e diversi monili in oro ed indumenti.

I carabinieri stanno procedendo all'identificazione più approfondita degli oggetti, per restituirli ai legittimi proprietari.

Gli oggetti si trovano presso gli uffici dei carabinieri di Pisa, in via Guido da Pisa 1, e sono visionabili per eventuali riconoscimenti da parte delle vittime.